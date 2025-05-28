Fatih'te Tır Ters Yöne Girdi, Trafik Durma Noktasına Geldi

Fatih'te Tır Ters Yöne Girdi, Trafik Durma Noktasına Geldi
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İstanbul Fatih'te bir sürücünün yolu karıştırarak tır ile ters yöne girmesi sonucu trafik durduruldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, tırı geri manevra yaptırarak yolları yeniden trafiğe açtı.

Fatih'te yolu karıştıran sürücü tır ile ters yöne girdi, sahil yolu trafiğe kapatıldı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te sürücüsünün yolu karıştırması nedeniyle tır ile ters yöne girdi. Polis ekipleri tarafından yol trafiğe kapanırken, ters yöne giren tırın geri geri çıkartılmasının ardından kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Fatih Kennedy Caddesi üzeri Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aksaray'dan Kennedy Caddesine bağlanmak isteyen sürücü yolu karıştırması üzerine tır ile ters yönden gitmeye başladı. Karşı yönden gelen sürücülerin durumu fark etmesi ile sürücü tır ile birlikte yol ortasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri dubalar ile yol güvenliği alarak yolu trafiğe kapattı. Tır'ın polis ekiplerinin müdahalesiyle geriye doğru manevra yaptırılarak çıkarıldı.

Yapılan çalışmaların ardından kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI - 3.Sayfa
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