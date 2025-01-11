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Fatih'te Tezgah Kavgası: Seyyar Satıcı Hayatını Kaybetti

Fatih'te Tezgah Kavgası: Seyyar Satıcı Hayatını Kaybetti
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İstanbul Fatih'te, kıraathane işletmecisi iki kadın ile seyyar satıcı arasında çıkan tezgah tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahını çeken kadının vurduğu seyyar satıcı Ercan Çali hayatını kaybetti, iki şüpheli gözaltına alındı.

Fatih'te, kıraathane işletmecisi 2 kadın ile seyyar satıcı arasında tezgah kavgası çıktı. Kavgada silahını çeken kadın tarafından vurulan seyyar satıcı hayatını kaybederken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Fatih'te Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Çukur dizisinin çekildiği kıraathanenin işletmeciliğini yapan 2 kadınla aynı sokak üzerinde seyyar satıcılık yapan Ercan Çali (34) arasında tezgah tartışması çıktı. Çali'den tezgahı başka yere açmasını isteyince tartışma kavgaya döndü. Kadınlardan biri silahına sarıldı. Ercan Çali açılan ateş sonucu vuruldu. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Çali sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli 2 kadın polis ekiplerinden tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavi gören Çali'nin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Çali'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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