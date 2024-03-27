Üye Girişi
Haberler

Fatih'te Telefoncu Dükkanında Kadına Şiddet

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te bir telefoncudan aldığı kılıfı değiştirmek isteyen çarşaflı kadının, dükkan sahibinin yeğeni tarafından sokak ortasında darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının yerde sürüklendiği, adamın ise hakaretler savurduğu görülüyor. Ayrıca dükkan içindeki tartışma anları da kamera yansıdı. Kılıfı değiştirmek için dükkana gelen kadının çıkan tartışmada tartaklandığı ve dışarı atıldığı kameraya yansıyor. Öte yandan suç dosyası kabarık şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih Malta Çarşısı'nda dün meydana gelen olayda, iddiaya göre telefon ve aksesuar satan Y. Ş. isimli şahıs, telefon kılıfını değiştirmek için gelen müşteri kadın ile tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine çarşaflı kadın dükkan sahibi Y.Ş.'ye tokat atmış, amcasına tokat atıldığını gören A.Ü.Ş. (32) isimli şahıs ise kadını darp etmişti.

Kadının darbedildiği anlar kameraya yansıdı

Kadının yerde sürüklenerek darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının yerde sürüklendiği, saldırganın küfürler savurduğu duyulurken, çevredekilerin de olaya müdahale etmediği görüntülere yansıyor.

Dükkandaki tartışma anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Gün içinde kadının cep telefonu kılıfını değiştirmek için iki kez dükkana geldiği öğrenilirken, dükkandaki tartışma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının dükkana geldiği A.Ü.Ş ile konuştuğu ancak bir süre sonra işyerinden ayrıldığı görülüyor. İşyeri sahibinin orada olmaması nedeniyle dükkandan ayrıldığı iddia edilirken, kadının bir süre sonra yeniden dükkana geldiği görüntüye yansıyor. Kadının çıkan tartışmada tartaklanarak dışarı çıkarıldığı, para veren dükkan sahibi Y.Ş.'ye tokat attıktan sonra olayların büyüdüğü görülüyor. Bunun üzerine daha da sinirlenen A.Ü.Ş'nin kadını tartaklayarak dışarı çıkardığı kameraya yansıyor.

Suç dosyası kabarık çıkan şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayı gerçekleştiren A.Ü.Ş polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede; şüpheli şahsın işyeri sahibi Y.Ş.'nin yeğeni olduğu, olayın meydana geldiği işyerinde çalıştığı ve "işyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 11 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şiddet Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Uşak Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak Merkez adayı Sanya Hakimoğulları kimdir? DEM Parti Uşak Banaz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak Banaz adayı İbrahim Halil Sakur kimdir? Selim Doruk kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Odunpazarı Belediye Başkan adayı Selim Doruk kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tokat Zile Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat Zile adayı Azad Kaya kimdir? Halil Göbekli kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Mihalıççık Belediye Başkan adayı Halil Göbekli kaç yaşında, nereli? Uğur Bahar kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Mihalgazi Belediye Başkan adayı Uğur Bahar kaç yaşında, nereli? Pegasus 1 Euro kampanyası 2024 ne zaman? Pegasus yurt dışı kampanyaları hangi ülkelerde geçerli? Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı? 2024 Ramazan Bayramı ne zaman? DEM Parti Tokat Turhal Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat Turhal adayı Muhammet Emin Özen kimdir? DEM Parti Tokat Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat Merkez adayı Gülce Vidinli kimdir? DEM Parti Sivas Yıldızeli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sivas Yıldızeli adayı Semiha Şahin kimdir? Mahmut Koçak kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Mahmudiye Belediye Başkan adayı Mahmut Koçak kaç yaşında, nereli? Hasan Uluarabacı kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- İnönü Belediye Başkan adayı Hasan Uluarabacı kaç yaşında, nereli? Mazlum Nurlu kimdir? CHP Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Mazlum Nurlu Kaç yaşında, nereli? Hikmet Dönmez kimdir? CHP Manisa Kula Belediye Başkan Adayı Hikmet Dönmez Kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title