Fatih'te Tek Tekerlek Üzerinde Seyreden Motosikletliye 28 Bin Lira Ceza
İstanbul'da tek tekerlek üzerinde seyreden motosikletliye, tehlikeli hareketleri nedeniyle 28 bin 139 lira idari para cezası kesildi. Olay, sosyal medya aracılığıyla tespit edilen görüntülerin ardından ortaya çıktı.
Fatih'te tek tekerlek üzerinde seyrederek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye düşüren motosikletliye 28 bin 139 lira idari para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan bir motosikletlinin trafikte tehlikeli hareketler yaptığına yönelik görüntülerle ilgili inceleme başlattı. 14 Haziran'da Fatih'te bir caddede motosikletli şahsın seyir halindeyken akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Kimliği tespit edilen A.A.G. isimli şahıs yakalandı. Şahsa toplamda 28 bin 139 lira idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa