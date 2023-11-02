Fatih'te Tarihi Surlarda Şüpheli Ölüm

Fatih'te tarihi surlarda meydana gelen şüpheli ölümde erkek cesedinin sokakta yaşayan İhsan Ç. olduğu belirlendi. Bıçaklanarak öldürülen İhsan Ç.'nin cinayet şüphelisi olarak köpek hırsızlığı nedeniyle kavgalı olduğu arkadaşı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, 15 Ekim tarihinde Fatih Topkapı Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Tarihi surlarda yerde yatan bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etmişti. Kimliği belirlenemeyen erkek cesedi hakkında Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatılmıştı. Polis yaptığı çalışmalarda, öldürülen şahsın olay yerinin civarında sokaklarda yaşayan İhsan Ç. Olduğunu tespit etti. Çevredeki vatandaşlar ile görüşen ekipler, İhsan Ç. ile aynı bölgede yine evsiz olarak yaşayan Enes Y. arasında köpek hırsızlığı nedeniyle husumet olduğunu öğrendi. Olaydan sonra ortadan kaybolan ve 30 suç kaydı bulunan Enes Y. isimli şüpheli ekipler tarafından 1 Kasım'da Bayrampaşa'da yakalandı. Enes Y. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken İhsan Ç.'nin ölümüyle ilgili bir şüphelinin daha olduğunu belirleyen ekipler yakalama çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL