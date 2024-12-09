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Fatih'te Taksicilere Kural İhlali Cezası Kesildi

Fatih'te Taksicilere Kural İhlali Cezası Kesildi
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Fatih'te yapılan denetimlerde, emniyet kemeri takmayan ve diğer kurallara uymayan 9 taksiciye toplamda 7 bin 28 lira ceza kesildi. Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri, yolcu gibi taksilere binerek kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.

Fatih'te kural ihlali yapan taksiciler, araçlara yolcu gibi binen Sivil Trafik Şube Amirliği ekiplerine yakalandı. Emniyet kemeri takmadıkları belirlenen 9 sürücüye toplamda 7 bin 28 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği Ekipleri; yolcu seçen, taksimetre açmayan ve kurallara uymayan ticari taksilerin belirlenmesine yönelik Fatih Aksaray Metro İstasyonu önünde denetim yaptı. Denetimler kapsamında sivil polisler, yolcu gibi taksilere bindi. Kural ihlali yapan sürücüler belirlendi. Denetimler sırasında bazı sürücülerin emniyet kemeri takmadığı bazılarının ise yolculuk sırasında telefonla konuştuğu belirlendi. Kurallara uymadıkları tespit edilen 9 sürücüye toplamda 7 bin 28 lirası para cezası kesildi.

Ceza kesilen bir taksici, "Adamlar haklı emniyet kemeri takmadım. Yakalandık çok kötü yakalandık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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