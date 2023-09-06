Fatih'te taksi şoförü motosiklet sürücüsüyle silahlı kavgaya karıştı

Fatih ilçesinde bir taksi şoförü, motosiklet sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından silahlı kavgaya karıştı. Taksinin bacağından vurulduğu olayda, polis ekipleri inceleme başlattı.

Fatih'te taksi şoförü, motosiklet sürücüsü ile çıkan silahlı kavgada tabancayla bacağından vuruldu.

Alınan bilgiye göre, yol verme meselesi yüzünden isimleri henüz bilinmeyen taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

Taksi şoförünün aracıyla olay yerinden ayrılmasının ardından motosiklet sürücüsü, yanına iki arkadaşını da alarak takip ettiği şoförü Laleli Şair Haşmet Sokak'ta sıkıştırdı.

Aracından inip kendisini sıkıştıranları kovaladığı sırada gruptaki bir kişi şoförü sol bacağından tabancayla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince sokakta önlem alınırken yaralanan taksi şoförüne ilk müdahale sağlık görevlilerince ambulansta yapıldı.

Müdahalenin ardından şoför hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.