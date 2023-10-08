Fatih'te taksi şoförü ile alkollü yolcu arasında sokak ortasında kavga

Fatih'te bir taksi şoförü ile alkollü bir yolcu arasında çıkan tartışma sokak ortasında kavgaya dönüştü. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih'te taksi şoförü ile alkollü yolcunun sokak ortasındaki kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece Fatih Dervişali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ticari taksi şoförü ile alkollü yolcusu araç içerisindeyken tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, taksi şoförü ile müşterisi araçtan indikten sonra tekme tokat birbirine saldırıyor. İkilinin kavga esnasında birbirlerine alkol şişeleri ile vurduğu da görülüyor. Kavganın ardından taksi sürücüsünün olay yerinden ayrıldığı da kameraya yansıyor. - İSTANBUL