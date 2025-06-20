Fatih'te Sürücüyü Vuran Şüphelinin Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Fatih'te yolcu koltuğundaki kişi tarafından sürücüye silahla ateş açılarak öldürülmesi olayıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Olayın ardından şüpheli Barış P. yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih'te yanında oturduğu sürücüyü silahla ateş açarak öldüren şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 18 Haziran'da saat 00.00 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 34 DS 3661 plakalı araç Şişmanağa Sokak'a geldiği sırada yolcu koltuğundaki kişi bilinmeyen bir nedenle sürücü Ömer Eren Akyüz'e silahla ateş etmiş, sürücü kanlar içerisinde yığılırken şüpheli ise olay yerinden kaçarak evinin yer aldığı apartmana girmişti. Bir süre burada bekleyen şahıs daha sonra binadan çıkarak olay yerinden kaçmıştı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenen şüpheli Barış P. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı

Ömer Eren Akyüz'e silahla ateş ederek öldüren Barış P. güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücüye ateş ettikten sonra otomobilden inen şüphelinin evinin bulunduğu apartmana girdiği, bir süre bekledikten sonra binadan çıkarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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