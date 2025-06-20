Fatih'te Sürücüyü Öldüren Şüphelinin Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Fatih'te bir sürücüyü silahla öldüren şüpheli Barış P.'nin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Olay 18 Haziran'da gerçekleşti ve şüpheli daha sonra yakalandı.

Fatih'te yanındaki sürücüyü öldüren şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Fatih'te yanında oturduğu sürücüyü silahla ateş açarak öldüren şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 18 Haziran'da saat 00.00 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 34 DS 3661 plakalı araç Şişmanağa Sokak'a geldiği sırada yolcu koltuğundaki kişi bilinmeyen bir nedenle sürücü Ömer Eren Akyüz'e silahla ateş etmiş, sürücü kanlar içerisinde yığılırken şüpheli ise olay yerinden kaçarak evinin yer aldığı apartmana girmişti. Bir süre burada bekleyen şahıs daha sonra binadan çıkarak olay yerinden kaçmıştı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenen şüpheli Barış P. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı

Ömer Eren Akyüz'e silahla ateş ederek öldüren Barış P. güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücüye ateş ettikten sonra otomobilden inen şüphelinin evinin bulunduğu apartmana girdiği, bir süre bekledikten sonra binadan çıkarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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