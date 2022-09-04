Fatih'te spor salonundaki cinayetin zanlıları yakalandı Fatih'teki önceki gece bir spor salonunda gerçekleşen ve alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Jeyhun A.,'yı öldüren 2 zanlı yakalandı.

Fatih'te spor salonundaki cinayetin zanlıları yakalandı

İSTANBUL - Fatih'teki önceki gece bir spor salonunda gerçekleşen ve alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Jeyhun A.,'yı öldüren 2 zanlı yakalandı. Polis ekipleri tarafından emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Fatih Seyyid Ömer Ali Mahallesi'ndeki bir spor salonunda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre aralarında önceden alacak verecek meselesi yüzünden Azerbaycan Uyruklu spor eğitmeni olan Jeyhun A., ile Zeynal A. ve İadıgar G., arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zeynal A., ile İadigar G., Jeyhun A.'nın çalıştığı spor salonuna geldi. Zeynal A., ile İadigar G., burada bulunan Jeyhun A.,'ya silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

O esnada spor salonunda bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede Jeyhun A.,'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, olayı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çevrede geniş çaplı operasyon başlattı. Kimlikleri tespit edilen Zeynal A., ile İadigar G., kaldıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette yapılan sorguda zanlılar Zeynal A., ile İadigar G.,'nin alacak verecek meselesi yüzünden Jeyhun A., ile küfürleştiklerini, daha sonrada spor salonuna gelerek spor yaptığı esnada cinayeti gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Şahıslar daha sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.