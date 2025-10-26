Haberler

Fatih'te Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Güncelleme:
Fatih'te kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Fatih Seyid Ömer Mahallesi Silivrikapı Caddesi ile Altımermer Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, takip ettiği henüz ismi öğrenilemeyen şahsa silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

