Fatih'te silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri çocuk üç kişi yaralandı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada silah ve bıçak kullanıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri çocuk üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Katip Kasım Mahallesi Asya Sokak'ta sabah iki grup, yol verme meselesinden ötürü tartıştı. Tartışmanın ardından dağılan taraflar akşam saatlerinde aynı yerde tekrar karşı karşıya geldi. Çıkan kavgada silah ve bıçak kullanıldı.

Olayda Osman Y. ve Hacı K. ile o sırada yoldan geçen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.