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Fatih'te Sahte İçki Operasyonu: 155 Litre Ele Geçirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih'te sahte alkol satışı yapılan bir kamyonete düzenlediği operasyonda toplam 155 litre kaçak alkol ele geçirdi. Şüpheli Ö.F.I. gözaltına alındı.

Fatih'te sahte içki operasyonu: 155 litre sahte alkol ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fatih'te sahte alkol satılan bir kamyonete operasyon düzenlendi. Kamyonette yapılan aramada 155 litre kaçak alkol ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih'te bir kamyonette sahte alkol satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Silivri Kapı Caddesi - Hisaraltı Caddesi üzerinde fidanlık alan içerisinde park edilmiş, plakasız şüpheli bir kamyonetten şüphelenen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Kamyonette yapılan aramada 30 adet 0,5 litrelik pet şişelere doldurulmuş sahte alkol, 22 adet 4 litrelik bidonlar içerisinde sahta alkol, 5 adet damacana içerisine doldurulmuş sahte alkol olmak üzere toplam 155 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Ekiplerce kamyonette bulunan şüpheli Ö.F.I. olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Fatih'te Sahte İçki Operasyonu: 155 Litre Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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