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Fatih'te Sahte Alkol İle 31 Kişi Hayatını Kaybetti

Fatih'te Sahte Alkol İle 31 Kişi Hayatını Kaybetti
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İstanbul'un Fatih ilçesinde sahte alkol tüketimi sonucu 31 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, alkolü satın alan bir şahsın son anlarını gösteriyor. Polis ekipleri, sahte alkol imalatına yönelik düzenlediği operasyonlarda toplam 9 şüpheliyi gözaltına aldı ve 32 bin litre sahte alkol ele geçirdi.

Fatih'te sahte alkol nedeniyle hayatını kaybeden bir şahsın alkolü aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde satışı gerçekleştiren 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul genelinde sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı 83'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 31'e yükseldi.

İstanbul'da Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı 83'e yükseldi. Hastanede tedavi altına alınan 83 kişiden 31'i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Operasyonlarda 32 bin litre sahte etil ve metil alkollü sıvı ele geçirildi

Polis ekipleri tarafından sahte alkol imalatı yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Sahte alkol imalatı yapılan adresleri belirleyen polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Ekiplersı Sultangazi, Bakırköy, Fatih, Beykoz, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt ve Zeytinburnu'nda düzenlediği operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 32 bin litre sahte etil ve metil alkollü sıvı ele geçirildi.

Sahte alkol nedeniyle hayatını kaybeden şahıs kamerada

Fatih'te bir tekel bayiinden flyrer mahte alkol nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybeden şahsın alkolü aldığı anlar smd güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sahte alkolü 2 şüphelinin sattığı ve hayatını kaybeden şahsın alkolü alarak uzaklaştığı görüldü. Sahte alkol imalatı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan toplam 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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