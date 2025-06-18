Fatih'te Restoran Yangını Bitişik Bina Yapısına Sıçradı

Fatih Aksaray'da restoranın bacasından çıkan yangın bitişiğindeki 4 katlı binaya sıçradı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

Edinilen bilgiye göre Fatih İskenderpaşa Mahallesi Nalıncı Fevzi Sokak'ta bulunan kebapçının bacasında saat 13.30'da sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Restoranın boş olduğu sırada çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve bitişikteki 4 katlı binaya sıçradı. Yangının çıktığını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşlar ise yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Öte yandan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

"Ben yoldan geçiyordum yangına müdahale ettim"

Yangının söndürülmesi için müdahale ettiğini söyleyen Hüseyin Hiccu, "Yoldan geçiyordum, yangını gördükten sonra belki çocuk, hasta var diye düşünerek söndürülmesi için yardım ettim. Biz 4-5 kişi yangına müdahale ederek söndürdük" şeklinde konuştu. - İSTANBUL