Fatih'te rastgele açılan ateş sonucu başına kurşun isabet eden 16 yaşındaki Kendal Yıldız'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, 1 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Fatih'te 19 Kasım 2022'de motosikletli 2 kişiden birinin rastgele açtığı ateş sonucu başına kurşun isabet eden 16 yaşındaki Kendal Yıldız'ın ölümüne ilişkin dava karara bağlandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Yunus Emre Aydın, tutuklu sanık Barış Gündüz ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık Yunus Emre Aydın, "Mütalaaya katılıyorum. Bir diyeceğim yoktur. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kimseyi öldürmek veya yaralamak gibi bir niyetim yoktu"

Duruşmada pişman olduğunu belirterek savunma yapan sanık Barış Gündüz ise, "Daha önceki savunmalarımı tekrar ederim. Kimseyi öldürmek veya yaralamak gibi bir niyetim yoktu. Sadece korkutmak için ateş ettim. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Sanık avukatı da mütalaaya katılmadıklarını belirterek, "Bir kastın olup olmadığı mütalaada belirtilmemiş. Adli Tıp Kurumu raporuna baktığımızda sonuç kısmına ateşli silahla yaralama olduğu, uzak mesafeden atış yapıldığı yazılmış. Bu durum müvekkilimin kastının ne olduğunu belirtmektedir. Müvekkilim maktul Kendal Yıldız'ı tanımıyor ve aralarında bir husumet yok. Bu davada bir kan davası söz konusu değil. Müvekkilim hakkında ceza indirimi ve tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Aydın, "Arkadaşım isteyerek ateş etmedi. Havaya ateş ettiğini ben gördüm. Kazara yaşanmış bir olaydır" derken, sanık Gündüz ise son sözünde takdirin mahkemeye ait olduğunu belirtti.

Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Barış Gündüz'ü 'çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığın üzerine atılı 3 kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmeden heyet, 'hakaret' suçundan müştekilerin şikayetinden vazgeçmiş olması nedeniyle bu suç yönünden davanın düşmesine karar verdi. Ayrıca sanık hakkında 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 10 ay hapis cezası verilirken, bu suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

1 sanığa beraat

Mahkeme ayrıca sanık Yunus Emre Aydın'ı 'çocuğu kasten öldürmeye yardım etmek' ve 3 kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüse yardım etmek' suçlarından ise bu suçları işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Barış Gündüz'ün arkadaşının kullandığı motosikletle olay günü kaldırımda duran müştekiler Recep Deniz ve Musa Yıldız'a 'ne bakıyorsun' diyerek laf attığı, laf atılan müştekilerin 'sana bakmadım, ağabeyimle konuşuyorum' cevabı üzerine şüpheli Gündüz'ün, yine 'ne bakıyorsun' diye yanıt verdiği, bu kez müşteki Mehmet Yıldız'ın araya girerek 'senlik bir şey yok, kendi aramızda konuşuyoruz' diye cevap verdiği, aldığı bu cevaba 'bekleyin siz, geliyorum' diyen şüpheli Gündüz'ün küfürler ederek oradan ayrıldığı kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Gündüz'ün bir süre sonra bu kez şüpheli Yunus Emre Aydın'ın kullandığı motosikletle olay yerine geri döndüğü, aynı cadde üzerinde motosikletle geçtikleri sırada şüpheli Gündüz'ün yanında getirdiği ruhsatsız silahıyla müştekilerin bir arada bulunduğu yere doğru bir el ateş ettiği, olay yerinden motosikletle kaçtıkları, Gündüz'ün sıktığı kurşunun ise kendisiyle herhangi bir tartışması olmayan ve olay yerine sonradan gelmiş olduğu anlaşılan 16 yaşındaki Kendal Yıldız'ın başına isabet ederek ölümüne neden olduğu belirtildi.

İddianamede şüpheli Barış Gündüz'ün 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 3 kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hakaret' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından da toplam 28 yıl 4 aydan 52 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Gündüz'e yardım ettiği öne sürülen şüpheli Yunus Emre Aydın'ın ise 'çocuğu kasten öldürmeye yardım etmek' ve 3 kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüse yardım etmek' suçundan toplam 28 yıl 6 aydan 42 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL