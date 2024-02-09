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Fatih'te 'Ramazan hoca' cinayetiyle ilgili avukattan açıklama

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Fatih'te 'Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, Pişkin ailesinin avukatı açıklama yaparak, 'Sosyal medyada dosyanın kapatılmaya çalışıldığı söylemleri gerçek dışıdır' dedi.

Fatih'te 'Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, Pişkin ailesinin avukatı açıklama yaparak, "Sosyal medyada dosyanın kapatılmaya çalışıldığı söylemleri gerçek dışıdır" dedi.

Fatih'te Diyarbakırlı 'Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli Erkan B., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Pişkin ailesinin avukatı Ebubekir Esat Baş, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Sosyal medyada dosyanın kapatılmaya çalışıldığı söylemleri gerçek dışıdır"

Ramazan Pişkin'in 31 Ocak 2024 tarihinde kendisinin işlettiği 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Yeri' isimli çay ocağında saat 13.40 sıralarında fail tarafından göğüs kısmından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirten avukat Baş, "Sosyal medyada dosyanın kapatılmaya çalışıldığı söylemleri gerçek dışıdır. Yine sosyal medyada, hedef gösterme ve komplo teorilerinin en başta Ramazan Pişkin'in aile mensuplarına ve sevenlerine zarar verdiğini, en önemlisi de yanlış ve eksik bilgilerle hareket eden medya unsurlarının ülke huzuruna, İslami camianın kardeşlik hukukuna halel getirebileceğini ifade ediyoruz" dedi.

"Ramazan Pişkin dosyası üzerinden kirli hesaplar yapanlar, konuyu istismar edenler, Müslüman grupları karalamak ve aralarında huzursuzluk çıkarmak amacındadırlar"

Açıklamasına devam eden Avukat Baş, "Ramazan Pişkin dosyası üzerinden kirli hesaplar yapanlar, konuyu istismar edenler, Müslüman grupları karalamak ve aralarında huzursuzluk çıkarmak amacındadırlar. Fail hakkında ağır uyuşturucu bağımlısı olduğu, bununla birlikte akıl sağlığının yerinde olduğu bilgileri sabittir. Diyarbakırlı halkın, oradaki cemaat ve grupların bu mesele üzerinden yahut Türkiye'de bulunan birçok kesimin bu meseleyi tartışma konusu yapması yahut bu meseleyi istismar edebilecek şekilde bilgi ve belge olmaksızın değerlendirmelerde bulunmasının doğru olmadığını ve yanlış olduğunu değerlendiriyoruz. Cuma günü gün boyu Ramazan Pişkin'in kendi mekanında taziyesinin olacağını buradan halkımıza duyuruyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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