Fatih'te polisin 'dur' ihtarına uymadı, 3 araca çarptı, 1 kişi yaralandı

İstanbul Fatih'te polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü kaçarken 3 otomobile çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Şüpheli şahıs ise havaya bir el ateş açtıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Fatih Yedikule Mahallesi İmrahor İlyasbey Caddesinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 BTK 181 plakalı kiralık aracın sürücüsü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ise kaçan sürücünün peşine takıldı. Şüpheli, cadde üzerinde seyir halinde olan 2 otomobile çarptıktan sonra park halindeki araca vurarak durabildi.

Şüpheli daha sonra olay yerinden hızlıca uzaklaştı

Kazanın ardından araçtan inen şüpheli havaya ateş açarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamaya çalıştı. Şüpheli kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan bir kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla götürülmesinin ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

"Kovalanan otomobil burada park halinde olan taksiye çarptı"

Yaşanan olayı gören esnaf Cengiz Köse, "Akşam saatlerinde bir ses duyduk. Sivil polis arabası, kırmızı arabayı kovalıyordu. Kovalanan otomobil taksiye çarptı. Orada mavi bir araba vardı, ona da vurdu. Çarptığı gibi aracın hava yastıkları patladı. Kırmızı otomobil orada kaldı, burası kilitlendi. Şahıs, arabadan inip, havaya bir el ateş açtı. Bu tarafa doğru kaçtı. Polis ve sağlık ekipleri geldi. Mavi arabanın sahibi de yaralandı. Şahıs, olay yerinden koşarak kaçtı. Havaya bir el ateş açtıktan sonra ara sokaklara doğru kaçıp gitti. Şahsın kullandığı araç kiralıkmış" dedi.

Kaza anı kamerada

Yaşanan kaza bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücü bir ticari taksi ile bir otomobile çarptıktan sonra park halindeki başka bir araca vuruyor. Aracından inen şüpheli, olay yerinden uzaklaşıyor. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için peşinden koşuyor. - İSTANBUL