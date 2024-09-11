Fatih'te polis ateş açan şüphelinin suç dosyası kabarık çıktı: Şüphelinin ateş açtığı anlar kamerada

Fatih'te ihbar üzerine bir işyerine giden polis ekiplerine silahla ateş açan şüphelinin 910 gün kesilmiş hapis cezası ve "Kasten Öldürme" suçundan aranma kaydı ve ayrıca 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin silahla ateş açtığı anlar ise kameraya yansıdı.

Fatih'te dün akşam 23.00 sıralarında polis ekiplerinin ihbar üzerine gittiği iş yerinde şüpheli bir şahsın polis ekiplerine ateş açtığı olayın detayları ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bir işyerinde silahlı şahısların olduğunun belirlenmesi üzerine hızla adrese geçti. Adres ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alındı. İşyeri önünde bekleyen F.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca çıktı.

Polis ekipleri, bu sırada işyerinde bulunan ve kendisini M.W. olarak tanıtan şüpheliye teslim olması yönünde uyardı. Uyarıları dikkate almayan şüpheli görevlilere silahla ateş açtı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipleri geldi. Şüpheliye silahla karşılık verildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. Sahte kimlik kullandığı belirlenen şüphelinin asıl isminin V.B. olduğu, 910 gün kesilmiş hapis cezası ve "Kasten Öldürme" suçundan aranma kaydı ve ayrıca 2 suç kaydı olduğu belirlendi. Diğer şüpheli F.K.'nin ise çeşitli suçlardan 9 kaydı olduğu tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 22.89 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 36 bin 800 lira ve bin dolar ele geçirildi. Öte yandan olay yerinde 35 adet kovan, 14 adet fişek çekirdeği ve 6 adet fişek bulunduğu olaya ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL