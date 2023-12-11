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Fatih'te Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

11 Aralık 2023 07:03 Son Güncelleme: 07:05 Abone Ol

Fatih'te park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ticari taksiye sıçradı ve iki araç da kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.