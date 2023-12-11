Fatih'te Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Fatih'te park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ticari taksiye sıçradı ve iki araç da kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
İstanbul Fatih'te, park halindeki 2 otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Topkapı Mahallesi Sulukule Caddesi'nde, park halindeki 34 NK 6830 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın, otomobilin yanında bulunan 34 THS 71 plakalı ticari taksiye de sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü, yangında 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.