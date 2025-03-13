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Fatih'te Oto Tamircisine Silahlı Saldırı

Fatih'te Oto Tamircisine Silahlı Saldırı
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Fatih'te oto tamircisi Volkan Salcıoğlu, maskeli bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. 3 el ateş eden şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Salcıoğlu hastanede hayatını kaybetti.

Fatih'te oto tamircisi Volkan Salcıoğlu, maskeli bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli 3 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Salcıoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Zeyrek Mahallesi Dülgeroğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto tamircisi Volkan Salcıoğlu, iş yerinde çalışırken dükkana gelen maskeli şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan 3 el ateş ederken, kurşunlar Salcıoğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Ağır yaralanan Salcıoğlu yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Volkan Salcıoğlu'nu ambulansla hastaneye götürdü. Salcıoğlu hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, Salcıoğlu'nun cenazenin bugün kaldırılacağı öğrenildi.

"Hastaneye kaldırdılar, çocuk kurtarılamadı"

Metin Özdem, "Yukarıya camiye gidiyordum, cenaze namazına katılacaktım. 5,6 el silah sesi geldi, sesi yukarıdan duydum. Yoluma devam ettim, camiye taziyeye gittim. Taziyemi yaptıktan sonra rahmetlinin babası da camideydi. Ona haber gelince koştum, ne oldu dedim; komşumuz Volkan'ın vurulduğunu söylediler. Bende apar topar geldim. Hastaneye kaldırdılar, çocuk kurtarılamadı. Esnaf çocuktu, namazında, niyazındaydı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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