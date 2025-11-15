Fatih'te Otelde Zehirlenme Şüphesi: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden anne ve iki çocuğunun konakladığı otel, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından tahliye edildi.

Almanya'dan İstanbul'a gelen Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetiyle başvurdukları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Ailenin kaldığı otelde, polis ve olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı. Lobiye indirilen kişisel eşyalar tek tek incelenirken, bazı materyaller laboratuvar analizine gönderilmek üzere ekipler tarafından toplandı. Olay sonrası otelde kalmaya devam eden misafirler, çevredeki farklı otellere yönlendirildi. İncelemelerin sona ermesiyle birlikte otel tahliye edildi. 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL