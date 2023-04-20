Fatih'te otelde 4. kattan düşen adam öldü

İSTANBUL - Fatih'te bir otelin 4. katından düşen yabancı uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Ali Kuşçu Mahallesi'ndeki 4 katlı bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, umreden yeni dönen Endonezya uyruklu 81 yaşındaki adam, henüz bilinmeyen bir nedenle 4. kattan aşağı düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. daha sonra polis ekipleri ise olay yerinde ve adamın düştüğü odada inceleme yaptı. İncelemenin ardından Endonezyalı adamın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan gözleri görmeyen adamın umreden yeni döndüğü ülkesine gitmek için İstanbul'da kaldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.