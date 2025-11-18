Haberler

Fatih'te Otel İlaçlaması Sonrası 4 Kişinin Ölümü: Şirket Yetkilisi İfadesini Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te bir otelde meydana gelen ve 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne yol açan olayda, ilaçlama yapan şirket yetkilisi, yetki belgesi olmadan iki farklı ilaç kullandığını ifade etti. Olayın detayları ve ilacın içeriği araştırılıyor.

Fatih'te 4 kişilik Böcek ailesinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan, otel odasında ilaçlama yapan, yetki belgesi bulunmayan şirket yetkilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin "Her zaman yaptığım gibi 2 farklı ilaç kullandım. Yine aynı şekilde ilaçladım çıktım" dediği öğrenildi.

Yaklaşık bir hafta önce Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal'ın hayatını kaybetmişti. Aynı otelde kalan Ayoub Hamraoui, Reda Fakhri ve Ayoub Hamraoui fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Öncelikle gıda zehirlenmesi olarak değerlendirilen olay otelin ilaçlandığının ortaya çıkmasıyla farklı bir boyut kazanmıştı. Böcek ailesinin Ortaköy'de yemek yediği kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından otel çalışanları, ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmış, savcılık ifadelerinin ardından kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısı tutuklanma talebiyle çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Otel odasında ilaçlama yapan şirket yetkilisinin ifadesi ortaya çıktı

Diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken otel odasında ilaçlama yapan, yetki belgesi bulunmayan şirket yetkilisinin ifadesi ortaya çıktı. İlaçlama yapan şüphelinin, "Her zaman yaptığım gibi 2 farklı ilaç kullandım. Yine aynı şekilde ilaçladım çıktım" dediği öğrenildi.

İlacın içinde alüminyum fosfit maddesi olduğu iddiası

Öte yandan Böcek ailesinin otelin 2'inci katında konakladığı esnada otelin 1'inci katında ilaçlama yapıldığı, ilacın havalandırmadan Böcek ailesinin odasına sızmış olabileceği değerlendirilmişti. İlacın içinde alüminyum fosfit maddesinin bulunup bulunmadığı araştırılırken, ayrıca ilaçlamayı yapan kişinin sertifikasının olmadığı öne sürülmüştü. Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm sebebi Adli Tıp Raporuyla gün yüzüne çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' sözlerine ilk yorum

DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
Halil Umut Meler'in kararları Dünya Kupası Elemeleri'ne damga vurdu

Dünya Kupası Elemeleri'ne yakından tanıdığımız hakem damga vurdu
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş

Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Ilıcalı ailesinden sürpriz haber! İkinci kez dede oldu
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.