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Fatih'te öldüresiye dayak kamerada: Aralarına aldıkları şahısları sopalarla dövdüler

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Fatih'te bir grup tarafından aralarına aldıkları iki kişi, sopalarla tekme tokat dövüldü. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı. İki kişi yaralandı.

Fatih'te öldüresiye dayak kamerada: Aralarına aldıkları şahısları sopalarla dövdüler

İSTANBUL - Fatih'te bir grubun aralarına aldıkları iki kişiyi, sopalarla tekme tokat dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Sirkeci'de meydana geldi. İddiaya göre Hobyar Mahallesi Hüdavendigar Caddesi'ndeki bir dükkanın önünde bir grupla iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce taraflar arasında kavga çıktı.

Sopalarla öldüresiye dövdüler

Grup üyelerinin iki kişiyi ellerinde sopa ve demirlerle tekme tokat dövdükleri anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İki kişinin tekme tokat dövüldüğünü gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili de tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih Güvenlik Şiddet 3. Sayfa Güncel Haberler

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