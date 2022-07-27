Fatih'te okulun bahçesine kurulan portatif yüzme havuzu bir anda yıkıldı

İstanbul Fatih'teki bir lisenin bahçesine kurulan portatif yüzme havuzu çocuklar yüzdüğü sırada yıkıldı. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Fatih Belediyesi tarafından Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Amaçlı Programlı Anadolu Lisesi'nin bahçesine portatif yüzme havuzu kurulmuştu. 7 ile 14 yaş arasındaki çocukların yüzme kursu aldığı havuzda yırtılma meydana geldi. Portatif yüzme havuzu çocuklar içinde yüzerken bir anda yıkıldı. Yüzme havuzundaki su okul bahçesine boşaldı.

Fatih Belediyesi ekipleri olaya hızlıca müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmadı. Gerekli tedbirlerin alındığı okulda, Cuma günü itibarıyla yüzme havuzunun yeniden hizmete gireceği öğrenildi. - İSTANBUL