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Fatih'te Motosikletin Çarptığı 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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İstanbul Fatih'te annesiyle yürüyen 1 yaşındaki bir çocuk, hızlı gelen bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı, polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Fatih'te motosikletin çarptığı 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Feci kaza kamerada

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te annesiyle sokakta yürürken motosikletin çarptığı 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Fatih ilçesi Muhsine Hatun Mahallesi Alişan Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, annesi ile sokakta yürüyen bir yaşındaki çocuğa, hızlı gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yolun karşı tarafına fırlarken motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaçan sürücü ile ilgili çalışma yaparken ambulans ise ağır yaralanan çocuğu ilk müdahalenin ardından İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 yaşındaki Özbekistan uyruklu Muhammed Elhumeydi, hayatını kaybetti.

Öte yandan polisin yaptığı incelemede, şüphelinin kimliği belirlendi. İncelemede çocuğa çarpıp kaçan şüphelinin Burhanettin T., olduğu ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma, evden hırsızlık, ruhsatsız silah taşıma, motosiklet hırsızlığı gibi çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi. Şahsın yakalanması için polisin geniş çalışması sürüyor.

Güvenlik kamerasında, annesi ile birlikte yürüyen çocuğa arkadan gelen motosikletin hızla çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle çocuğun fırladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te Motosikletin Çarptığı 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KAAN KURT - 3.Sayfa

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