Fatih'te metruk binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Fatih'te 5 katlı metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Hızla yükselen alevler tüm çatıyı kısa sürede etkisi altına alırken, olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Yangın saat 19.30 sıralarında Fatih Atıkali Mahallesi Çelebi Süleyman sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm projesinde bulunan 5 katlı metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yükselerek çatıyı etkisi altına aldı. Çatının alevler içinde kaldığını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın çevredeki binalara sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.