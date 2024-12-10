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Fatih'te Metruk Binada Çökme: 3 Bina Tahliye Edildi

Fatih'te Metruk Binada Çökme: 3 Bina Tahliye Edildi
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İstanbul Fatih'te 2 katlı metruk bir binada çökme meydana geldi. Olay sonrası çevresindeki 3 bina tahliye edilirken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

İstanbul Fatih'te 2 katlı metruk binada çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle çevresindeki 3 bina tahliye edildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Fatih Balat Mahallesi Atgeçmez Sokak'ta 2 katlı metruk bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, metruk binada kısım çökme meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri içeride kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Yapılan çalışmada kimsenin içeride olmadığı tespit edildi.

Öte yandan binadaki çökme riski nedeniyle, bitişiğindeki 2 bina ve karşısındaki bir bina tahliye edildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin bölgede çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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