Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü, bir kişi gözaltına alındı

Fatih'te Derviş Ali Mahallesi'nde bulunan metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Fatih'te metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Derviş Ali Mahallesi Arı Sokak'taki iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, binanın bulunduğu sokağı güvenlik amacıyla araç ve yaya trafiğine kapattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, yangına ilişkin bir kişiyi gözaltına aldı.