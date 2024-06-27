Fatih'te Metruk Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

Fatih'te bulunan iki katlı metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih Haseki Sultan Mahallesi, Kızılelma Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında metruk haldeki 2 katlı ahşap binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayı gören Metin Şahin, "Burada oturuyorum. İtfaiye gelinceye kadar alevler harlandı. Ekipler geldi söndürdüler ve şu anda bir şey yok. Ölü yaralı yok zaten içerde oturan kimse de yok. Harabe bir binaydı burası" dedi. - İSTANBUL