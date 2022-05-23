Fatih'te lüks otelin çatısında yangın - Haberler

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Fatih'te lüks otelin çatısında yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fatih'te lüks bir otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, otelde kalan vatandaşlar tahliye edildi.

Fatih'te lüks bir otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, otelde kalan vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın, akşam saat 22.45 sıralarında Fatih Binbirdirek Mahallesi'nde bulunan lüks bir otelde meydana geldi. Otelin çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, çatıda çıkan ufak çaplı yangını söndürdü. Otelde kalan ve çoğunluğu turistlerden oluşan vatandaşlar tahliye edildi.

(Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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