Fatih'te Kuru Sıkı Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kuru sıkı silahları gerçeğe çevirip piyasaya süren 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Adreste yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ve silah yapımına yönelik malzemeler ele geçirildi.

Fatih'te polis ekipleri tarafından kuru sıkı silahları gerçeğe çevirerek piyasaya süren şüphelilerin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de meydana gelen kurşunlama olaylarında ele geçirilen silahlar ile ilgili çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Fatih Haseki Sultan Mahallesi'nde yer alan bir adreste iğne ve namlu kısımlarının değiştirip tekrar kullanılmak üzere piyasaya sürdükleri tespit edildi. Kuru sıkı silahları gerçeğe çevirerek satan şüphelilerin adresine 18 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Operasyonda, B.C.S. ve A.T.P. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda ise, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 1 adet sürgü kapağı, 4 adet namlu, 12 adet fişek ile silah yapım ve tamir işlemlerinde kullanılan çok sayıda el aleti ele geçirildi. B.C.S. isimli şüphelinin 5 yıl 6 ay, A.T.P. isimli şüphelinin de 14 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
