Fatih'te kurallara uymayan ve yolcu seçen ticari taksi sürücülerine ceza yağdı

AKSARAY (İHA) - Fatih Aksaray'da denetim yapan Sivil Trafik Şube Amirliği Ekipleri, emniyet kemeri takmayan 4 sürücüye 784 Türk Lirası para cezası yazarken, 1 taksi sürücüsüne de kısa ve uzun mesafeyi bahane ederek yolcu seçmekten bin 800 Türk Lirası cezai işlem uyguladı. Ticari taksi sürücüsünün polis ekiplerine tepki gösterdiği anlar ise kayıtta olan kameralara anbean yansıdı.