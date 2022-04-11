Fatih'te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Fatih'te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu Fatih'te 5 katlı binanın bodrum katı alev alev yandı.

Fatih'te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Fatih'te 5 katlı binanın bodrum katı alev alev yandı. Yangında ölü veya yaralı olmazken 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Darüşşafaka Ön Sokakta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın, çevrede kısa süreliği paniğe neden oldu. Vatandaşların panik içinde sokağa çıktığı görüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri ambulans içinde müdahale etti. Yangın sonrası dairede büyük hasar oluştu. Daire içindeki eşyalar adeta küle döndü.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Fatih'te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu

Fatih'te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu

Fatih'te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Fatih, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title