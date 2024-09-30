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Fatih'te Kız Arkadaşının Yeni Sevgilisine Silahlı Saldırı

Fatih'te Kız Arkadaşının Yeni Sevgilisine Silahlı Saldırı
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Fatih'te eski kız arkadaşının yeni sevgilisini öğrenen bir kişi silahlı saldırıda bulundu. Takip ettiği çifte ateş açan saldırgan, kızın bacağından vurulmasına neden oldu. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih'te eski kız arkadaşının yeni sevgilisi olduğunu öğrenen kişi dehşet saçtı. Silahlı şahıs, takip ettiği çifte araçtan indikleri sırada ateş açtı. Saldırıda kız bacağından vurulurken, saldırganın ikiliye doğrulttuğu anlar anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.15 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Halit Efendi Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, eski kız arkadaşının yeni sevgilisi olduğunu öğrenen şahıs çılgına döndü. Kısa süre sonra da onları takip etmeye başladı. Takibini süren saldırgan, akşam saatlerinde kız arkadaşı ve yanındaki kişiyi, araçta gördü ve yanlarına gitti. Eski sevgili, silahıyla ikiliye ateş ederek kaçtı. Silahlı saldırıda kız bacağından yaralanırken, otomobile çok sayıda kurşun isabet ettiği öğrenildi. Öte yandan saldırganın ikiliye doğrulttuğu anlar anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Suç

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