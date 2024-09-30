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Fatih'te Kıskançlık Nedeniyle Silahlı Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı

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İstanbul Fatih'te bir kıskançlık tartışmasının ardından meydana gelen silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri yayımlandı. Olayda aracına ateş edilen İ.H.F'nin aracı hasar görürken, şüpheli S.N. polis tarafından yakalandı.

Fatih'teki kıskançlık tartışması sonrası silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Fatih'te, kıskançlık tartışması sonrası araca yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Fatih İskenderpaşa Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı kızla arkadaşlık yapan L.T. ve S.N arasında çıkan kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Ardından S.N, yanındaki silahla İ.H.F'ye ait araca yaptığı saldırıda araca 4 el ateş etti. Olayda kimse yaralanmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Polisin olayla ilgili yaptığı incelemede saldırıyı düzenleyen S.N, Fatih Kıztaşı Caddesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Fatih'te Kıskançlık Nedeniyle Silahlı Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika İstanbul 3-sayfa Polis Hukuk Olay Suç

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