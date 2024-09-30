Fatih'te Kıskançlık Nedeniyle Silahlı Saldırı

Fatih'te kıskançlık tartışması sonrası bir araca yapılan silahlı saldırının detayları belli oldu.

Olay, Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı kızla arkadaşlık yapan L.T. ve S.N. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Ardından S.N., yanındaki silahla İ.H.F'ye ait araca 4 el ateş etti. Olayda kimse yaralanmazken, araçta hasar meydana geldi. Polisin olayla ilgili yaptığı çalışmalar sonucu saldırıyı düzenleyen S.N., Fatih Kıztaşı Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL