Fatih'te kavga eden sürücüleri trafik polisleri zor ayırdı - Haberler

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Fatih'te kavga eden sürücüleri trafik polisleri zor ayırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fatih'te kavga eden sürücüleri trafik polisleri zor ayırdı

İstanbul Fatih'te yol verme tartışması yüzünden kavga eden motosikletli 2 sürücüyü trafik polisleri ayırmakta zorluk çekti.

İstanbul Fatih'te yol verme tartışması yüzünden kavga eden motosikletli 2 sürücüyü trafik polisleri ayırmakta zorluk çekti. O anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, motosikletli 2 sürücü arasında Cevizlibağ D-100 karayolu üzerinde yol verme tartışması yaşandı. Millet Caddesi'nin Topkapı girişine kadar süren tartışma, sürücülerin motosikletlerinden inmesiyle beraber kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatlarla birbirlerine saldıran sürücüleri ayırmak için trafik polisleri araya girdi. İkazlara rağmen kavga etmeye devam eden sürücüleri polis ekipleri güçlükle ayırdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cevizlibağ, İstanbul, Fatih, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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