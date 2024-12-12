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Fatih'te Kargo Ofisine Hırsızlık: 1 Milyon Dolar Çalındı

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İstanbul Fatih'te bir kargo firmasına giren hırsızlar, 1 milyon 165 bin dolar ve 825 bin lira bulunan torbayı çaldı. Olay sonrası polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Fatih'te bir kargo firmasına giren hırsızlar içinde 1 milyon 165 bin dolar, 825 bin lira bulunan torbayı çalarak geldikleri araçla kaçtı. Polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda ise 3 şüpheli yakalandı.

Olay Fatih Kemalpaşa Mahallesi'nde 8 Ekim Salı günü meydana geldi. M.H (36) isimli şahsın işlettiği kargo firmasına giren hırsızlar, içerisinde 1 milyon 165 bin dolar, 825 bin lira bulunan torbayı çaldı. Hızla işyerinden çıkan 4 hırsız, geldikleri araçla olay yerinden

hızla uzaklaştı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik araştırma başlattı. Araştırmalarını derinleştiren ekipler şüpheli şahısların kimlik bilgileri tespit etti. Emniyet güçleri dün eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda kapsamında, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslardan K.A. (27) isimli şahsın farklı bir suçtan cezaevinde olduğu anlaşılırken, A.B.K. (21), E.Ç. (19), U.A. (32) isimli şüpheliler yakalandı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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