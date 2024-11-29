Fatih'te Kargo Firmasında Büyük Hırsızlık: 110 Bin Dolar Çalındı

Fatih'te uluslararası kargo taşımacılık yapan bir firmanın kepengini kırarak içeri giren 3 şüpheli, 110 bin doların bulunduğu 350 kilogramlık kasayı çaldı. Şüpheliler olayın ardından kayıplara karışırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 04.00 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobille 3 şüpheli uluslararası taşımacılık yapan bir kargo firmasının olduğu sokağa geldi. 2 şüpheli araçtan inerek levye yardımıyla firmanın kepengini kırdı. Ardından şüpheliler kargo firmasına girerek içeride bir süre vakit geçirdi. Şüpheliler firmada bulunan para kasasını gözüne kestirdikten sonra içerisinde 110 bin dolar bulunan 350 kilogramlık para kasasını alıp dışarı çıktı.

Kasayı yuvarladılar

Ağırlığından dolayı kasayı kaldıramayan şüpheliler, merdivenlerden yuvarlayarak otomobilin bagajına yükledi. Hırsızlığın ardından şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, içinde 110 bin dolar bulunan kasanın çalındığı anlar firmanın güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL