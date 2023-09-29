Fatih'te Kardeşini Öldüren İrfan Özbakırcı Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

FATİH'te ağabeyi İlhan Özbakırcı'yı (57) darbederek ölümüne neden olan ve yaşadıkları tartışmayı anlattığı arkadaşı tarafından polise ihbar edilmesi sonrasında yakalanarak tutuklanan İrfan Özbakırcı (53) 'Kardeşi kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FATİH'te ağabeyi İlhan Özbakırcı'yı (57) darbederek ölümüne neden olan ve yaşadıkları tartışmayı anlattığı arkadaşı tarafından polise ihbar edilmesi sonrasında yakalanarak tutuklanan İrfan Özbakırcı (53) "Kardeşi kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İrfan Özbakırcı getirildi. Duruşmada savcı, önceki celse verdiği mütalaayı tekrar ederek sanığın "Kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

BERAATİNİ İSTEDİ

Son savunması sorulan sanık İrfan Özbakırcı, mütalaayı kabul etmediğini belirterek "Kardeşimi boğarak öldürmedim. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi. Sanığın avukatı Yusuf Akşeker ise ölenin boynundaki platinin yeterince değerlendirilmediğini, ölümün gerçekleşme süresi bakımından şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca boşluklar oluştuğunu, Adli Tıp Genel Kurulu'nda değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti. Avukat Akşeker, eğer dosya gönderilmeyecekse olası kastla hüküm kurulabileceğini ve tahliyesini talep etti.

"KARDEŞİMİ BOĞARAK ÖLDÜRMEDİM"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık İrfan Özbakırcı, mütalaayı kabul etmediğini belirterek "Kardeşimi boğarak öldürmedim, beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden süre talep etti.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, sanığın kardeşini kasten öldürdüğünün sabit olduğu gerekçesiyle önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak cezanın sanık üzerindeki etkilerini dikkate alan iyi hal indirimi uygulayan heyet, cezayı müebbet hapse indirdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 31 Ağustos 2022'de "İrfan isimli şahsın ağabeyini öldürdüğünden şüpheleniyorum. Kan içerisinde olduğuna dair bir şeyler söyledi" şeklinde ihbar gelmesi sonrasında polisin Kocamustafapaşa Mahallesi Balıkçı Sokak'taki evde İlhan Özbakırcı'nın cesedine ulaşılmasıyla ortaya çıkmıştı.

Olayı ihbar eden Süleyman Subaşı'nın tanık olarak alınan ifadesi alınmıştı. Tanık, sanığı ve ağabeyini çocukluklarından beri tanıdığını, İlhan'ın ameliyatı olmasından sonra evden pek çıkmadığını, İrfan'ın çalışmadığını, bir gün önce İrfan ile mahalle parkında alkol aldıkları sırada İrfan'ın 3-4 gün önce ağabeyiyle kavga ettiklerini, kendisini yumrukladığını, ameliyat bölgesinin patlaması sonrası kanlar içerisinde kendisini bırakıp çıktığını, sonraki günlerde tepki vermediğini, vücudunun soğuması üzerine öldüğünü anlatmıştı. Adli tıp raporuna göre ölümün boyuna baskı sonucu geliştiği belirtilmişti. Sanık İrfan Özbakırcı ifadesinde, ağabeyiyle aralarında annesinin ölümüyle ilgili tartışma çıktığını, ilk ağabeyine kendisinin yumruk vurduğunu ancak kaç kez vurduğunu hatırlamadığını, ertesi gün su götürdüğünü, sonra evden çıktığını, sabah tekrar ağabeyine seslendiğini, sonra yine evden çıktığını söylemişti. Sanık İrfan Özbakırcı'nın "Kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyordu.