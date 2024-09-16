Üye Girişi
Haberler

Fatih'te Kaldırıma Araçla Çıkan Sürücüye 2 Bin 70 TL Ceza

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fatih'te kaldırıma çıkan sürücü M.B., toplamda 2 bin 70 TL idari para cezası aldı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Fatih'te aracıyla kaldırımdan giden şahsa toplam 2 bin 70 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Yusufpaşa Yokuşu Caddesi üzerinde 14.09.2024 tarihinde bir sürücü aracıyla kaldırıma çıkarak ilerledi. Yayaların güvenliği tehlikeye atan sürücü hakkında polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen M.B. isimli şahıs yakalandı. Şahsa "Trafik işaret ve levhalara uymamak", maddesinden 690 TL, "Trafik güvenliği ile ilgili yönetmelikte gösterilen kurallara uymamak" maddesinden 690 TL, Saygısızca araç kullanmaktan maddesinden 690 TL olmak üzere toplamda 2 bin 70 TL idari para cezası uygulandı. Şahıs hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik istanbul 3-sayfa Ekonomi trafik Fatih Hukuk Ceza

Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

 Soruşturma dosyasına giren tutanak! Amca Salim Güran'ın jandarmayı gizlice dinlediği ortaya çıktı

Jandarmayı bile gizlice dinlemişler

 Kenti karıştıran atama! Belediyeden 'işe gelmiyor' diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu

Belediyeden "işe gelmiyor" diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu
Belediye uyuma! İlçeyi fareler bastı, gelen görüntüler korkunç

Belediye uyuma! İlçeyi fareler bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV CANLI İZLE 16 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? ATV canlı yayın… Müge Anlı, Hatice Musaoğlu olayı nedir? 16 Eylül Müge Anlı'da kayıp Hatice Musaoğlu nerede? TEŞKİLAT 5. SEZON FRAGMANI! Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Ömer öldü mü? GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE (21 EYLÜL) TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü kim oldu? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı faiz kararı toplantısı saat kaçta? Hudutsuz Sevda 2. sezon ne zaman başlıyor, saat kaçta? NOW Hudutsuz Sevda yeni sezonu hangi tarihte başlıyor? Parma- Udinese maçı ne zaman? (İtalya - Serie A) Parma - Udinese saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arka Sokaklar Komiser Fikri Yeniceli kim, gerçek adı ne? Burak Alkaş kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler ne? Rayo Vallecano- Osasuna (İspanya- LaLiga) maçı saat kaçta? Rayo Vallecano- Osasuna maçı hangi kanalda?
title