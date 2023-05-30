FATİH'te kadın cinayeti davasında silah araştırması

FATİH'te eşi Fatma Narman'ı (21) öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Yalçın Narman'ı davasında, Fatma Narman'ın kurşunlandığı ve savcılıkta olmadığı belirlenen 7.65 mm'lik silahın bulunup bulunmadığının polis merkezine sorulmasına karar verildi. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yalçın Narman getirilirken, kardeşi olan tutuksuz sanık Bahattin Narman da getirildi. Duruşmada olay yerine ilk giden polisler tanık olarak dinlendi.

"OLAY YERİNDEN BİR SİLAH ALDIK"

Tanık polis memuru Hakan O. "İhbarın içeriği 'Eşim bacağından vuruldu' şeklindeydi. Olay yerine gittiğimde ilk olarak Bahattin Narman binanın dışında bizi karşıladı. Hep birlikte yukarı olayın meydana geldiği yere çıktığımızda kapı açıktı. Yalçın Narman evin içerisindeydi. Kadın, yatak odasının kapı eşiğinde sırt üstü hareketsiz şekilde yatıyordu. Şahsa silahın nerede olduğunu sorduğumda çekmeceden çıkartıp, doldur boşalt gibi bir hareket yapacağı sırada arkadaşım elinden aldı. Diğer birimlerden otomobilde de bir silah çıktığı bilgisini aldık. Olay yerine gittiğimde Yalçın Narman'ın çok sakin bir tavır sergilediğini hatırlıyorum" dedi. Tanık polis memuru Barış A., "Olay günü, 'Kaza ile bacağından vuruldu' diye ihbar geldi. Olayın meydana geldiği yere çıktığımızda Yalçın Narman karşıladı bizi. Oldukça sakin görünüyordu. 'Eşinin yanlışlıkla kendini vurduğunu' söyledi. Olay yerine gittiğimizde ilk başta gözle görülür bir şekilde silahı göremedik. Yalçın Narman'a silahın nerede olduğunu sorunca, çekmeceden çıkardı verdi. Olay yerinden bir adet silah aldık başka silah yoktu" diye konuştu.

"SİLAHI TESLİM ETTİM"

Sanık Yalçın Narman da "Kesinlikle silahın 7.65 olduğuna eminim. Silahı bizzat ben teslim ettim. Hasım sahibi olduğum için daha önce Suriyeli birinden aldım. Benim teslim ettiğim silah gri renkli, gümüş renkli bir silahtı. Dosyada fotoğrafı bulunan silah, bana fotoğrafını gösterdiğiniz silah arabada bulunan silah. Kuru sıkıdan dönme bir silahtır. 3-4 yıldır arabada duruyor. Benim teslim ettiğim silah değil. Arabadaki silah benim silahım" dedi.

"OLAYDA KULLANILAN SİLAH YOK"

Tanık ifadeleri üzerine söz alan Fatma Narman'ın ailesinin avukatı ise "Arabadan çıkan silah ile evden çıkan silah farklı. İkisi de 9 mm ama olayda kullanılan silah 7.65 mm. Aslında olayda kullanılan üç silah var. Elde edilen iki silah var ve olayda kullanılan silah elde yok. 7.65 mm silahı ortadan kaldırmaya yönelik, delillerin karartılmasına yönelik eylemler olduğunu düşünüyoruz ve Bahattin Narman'ın da tutuklanmasını talep ediyoruz. Silah üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

7.65 MM'LİK SİLAHIN BULUNUP BULUNMADIĞI SORULACAK

Mahkeme heyeti, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Balat Polis Merkezine yazı yazılarak biri evden sanığın teslim ettiği, diğeri arabada bulunan olmak üzere iki silahın tespit edildiğini, ancak emanet savcılığında bir silah olduğunun anlaşıldığını belirterek sanığın vücudunda 7.65 mm silah yarası olduğu, olay yerinde bu 7.65 mm'lik silahın bulunup bulunmadığı, sanığın bu silahı teslim edip etmediğinin araştırılmasına karar verdi. Emanetteki silahın ve şarjörlerin parmak izi araştırılması yaptırılmasına da karar veren mahkeme, Yalçın Narman'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 24 Nisan 2022 tarihinde Fatih Zeyrek Mahallesi'nde bulunan bir evde şüpheli ölüm ihbarı üzerine ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca tamamlanan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Fatma Narman'ın sırt üstü, çıplak şekilde yatar vaziyette bulunduğu, bir tanesi maktulün vücudunda olmak üzere toplam 4 adet mermi çekirdeğinin bulunduğu kaydedildi. Fatma Narman'ın kocası Yalçın Narman'ın kendi dükkanında çalışan Ayşe G. ile alınan mesaj içeriklerine göre bir gönül ilişkisi olduğu, bu durumun da sanığın evliliğine son vermek istediğini gösterdiği belirtildi. İddianamede, olay yerinde 4 adet mermi çekirdeği bulunmasına rağmen maktul Fatma'da iki adet ateşli silah yarası olduğu, yaralanmaların da bitişik ateş mesafesinde olmadığı nedeniyle kasten bir başkası tarafından öldürüldüğü, olay yerinde sanık Yalçın Narman ve Fatma Narman dışında kimsenin olmadığı ve sanık Yalçın Narman'ın evdeki çocuklarını aşağıya indirerek araç içerisine bıraktıktan sonra tekrar eve çıktığı belirtildi. Yalçın Narman'ın olay sonrası 112 ihbar hattını aradığı, Bahattin Narman'ın çocukları araç içine alıp bekleyerek ağabeyinin eşini öldürmesine yardım ettiği aktarıldı. Yalçın Narman'ın "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Bahattin Narman'ın ise "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İlk duruşmada ifade veren Fatma Narman'ın annesi Şekra Genç, "O gün kızım beni aradı, 'Kocam benim üzerime kuma getiriyor, yeniden evleniyor' dedi. Ben de kuma getirsin kızım, yuvanı bozma dedim. 6 aylık çocuğu varken kızımı öldürdü" demişti.