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Fatih'te kaçan şüpheli polise ateş açtı, operasyonla yakalandı

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Fatih'te dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, polise ateş açtıktan sonra operasyonla yakalandı. Şüphelinin 17 suç kaydı olduğu ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından arandığı belirlendi.

Fatih'te "dur" ihtarına uymayıp kaçarken polise ateş açan şüpheli operasyonla yakalandı. Şüphelinin 17 suç kaydı olduğu, uyuşturucu madde ticareti suçlarından arandığı, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 18.30 sıralarında Fatih Karagümrük Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekiplerinin kontrolleri sırasında, B.İ.(32) isimli şahıs şüphe üzerine durdurulmak istendi. Ancak görevlileri fark eden şüpheli kaçmaya başladı. Şüpheli şahıs kaçarken polis memurlarının üzerine ateş ederek motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri şahsın Karagümrük Mahallesi'nde olduğunu belirledi. B.İ. polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek ele geçirildi. Şüphelinin farklı suçlardan 17 adet suç kaydı olduğu, uyuşturucu madde ticareti suçlarından arandığı, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis Suç

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