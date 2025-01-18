Fatih'te İşletmeci ile Seyyar Satıcı Arasındaki Cinayetin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Fatih'te işletmeci ile seyyar satıcı arasındaki cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Silahlı vurduğu Çali'yi yerde şemsiye darp etmeye çalıştı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te Çukur dizisinin çekildiği kahve işletmecisi tarafından vurulan seyyar satıcı Ercan Çali arasında yaşanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 11 Ocak 2025 tarihinde saat 12.00 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak üzerinde meydana gelmişti. Ayvansaray Mahallesi'nde Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin işletmeciliğini yapan 44 yaşındaki T.S.K. ile aynı sokakta tespih satan seyyar satıcı Ercan Çali arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışmada T.S.K, elindeki silahla Çali'yi vurarak ölümüne neden olmuştu. Kavganın ardından şüpheli T.S.K ve silahı saklamaya yardım eden arkadaşları B.U. ve G.Ş. tutuklanmıştı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Öğlen saatlerinde meydana gelen olayda sokak üzerinde seyyar satıcılık yapan 34 yaşındaki Ercan Çali'nin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, silahla ağır yaralanan Çali'nin yerde can çekiştiği sırada T.S.K'nin saldırmaya çalıştığı, bir kişinin engellemeye çalıştığı ve şemsiye ile vurmaya devam devam ettiği görülüyor.