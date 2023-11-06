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Fatih'te iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

Fatih'te bulunan bir iş yerine gelen şüpheli, silahla ateş açarak 2 kişiyi yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.