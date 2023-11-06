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Fatih'te iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

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3. Sayfa Haberleri

Fatih'te bulunan bir iş yerine gelen şüpheli, silahla ateş açarak 2 kişiyi yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Fatih'te, bir iş yerine silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Fethi Bey Caddesi'ndeki bir iş yerine gelen şüpheli, içeriye silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi olay yerinin arka sokağında yakaladı.

Şüphelinin kaçma anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Fatih Suç 3. Sayfa Sağlık Haberler

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