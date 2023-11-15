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Fatih'te İngiliz kadını tornavidayla öldüren zanlı yakalandı

Fatih'teki bir otel odasında İngiliz kadını tornavidayla öldürdüğü belirlenen zanlı gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından zanlının taksiyle otelden ayrıldığını tespit etti. Zanlı, emniyetteki ifadesinde psikolojik rahatsızlıkları olduğunu söyledi.