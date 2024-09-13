Fatih'te İETT Otobüsünde Yangın Çıktı
Fatih'te içinde yolcu bulunan bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Olayda can pazarı yaşandı ve vatandaşlar güçlükle araçtan çıktı. Yangın, çevredeki kişiler tarafından söndürüldü.
Fatih'te içinde yolcu bulunan İETT otobüsünde yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı olayda vatandaşlar kendilerini güçlükle araçtan atarken, o anlar kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay saat 16.30 sıralarında Fatih'te Yusufpaşa İETT durağının yakınında meydana geldi. Seyir halindeki İETT otobüsünün motoru bir anda bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın motor kısmında dumanlar yükselirken, şoför aracı yol kenarına çekti. Yangında can pazarı yaşanırken, büyük panik yaşayan yolcular kendilerini can havliyle dışarı attı. Çevredekiler aracı yangın söndürme tüpüyle söndürürken, o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL
İETT
Sıcak Gelişme:
Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklanan amca Salim Güran, tekrar ifadesi alınmak üzere savcılığa getirildi.